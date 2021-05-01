الإمارات: حبس مشهور على السوشيال ميديا ومصادرة سيارته



أدانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته على أحد الطرق العامة بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 205 كيلومترات في الساعة، معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.



كما أدانت المحكمة متهما آخر في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة مع المتهم الأول، بأن قام بتصويره وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير وإحداث الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات.



وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمين في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر.



كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.



وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم اليوم السبت أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة ما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر.