نائب المستشارة الألمانية يشارك في مسيرة لاتحاد النقابات بمناسبة عيد العمال

شارك وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، في مسيرة لاتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) بمدينة بوتسدام، شرقي ألمانيا، اليوم السبت.



ودعا نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالتعلم من أخطاء جائحة كورونا، وقال:" لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه"، في إشارة إلى تقليص أوقات الدوام وحالات فصل لعاملين والتفاوت في الأجور.



وأضاف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة:"أتمنى أن يظل درسًا للمستقبل مفاده أننا لسنا مستهلكين، فحسب، بل إننا أيضا عمال وأن المهم هو أن نحظى بالكرامة والتقدير في هذا العمل".



وقال شولتس، إن هذا هو الشيء الذي يتعين على ألمانيا أن تتعلمه من هذه الأزمة.



وطالب شولتس، بتنفيذ المزيد من الاتفاقات الجماعية للعاملين وتحسين الضوابط:" لابد أن نضمن وجود حد للقاع"، وطالب بوضع حد لعقود العمل المؤقتة لأسباب غير معقولة مشيرا إلى أن هناك الكثير جدا من هذه العقود.