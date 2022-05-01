الأوبرا تستضيف أساطير التانجو الارجنتيني وأوبرا توراندوت ولوتشيا دي لامرمور من المتروبوليتان

السيمفوني يعزف مصر في الموسيقى الكلاسيكية وأغاني عالمية لفرقة الأوبرا وكارمن على طريقة الباليه

أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، برنامجا فنيا متنوعا ومميزا خلال شهر مايو تستضيف خلاله فرقة باليه أساطير التانجو الأرجنتينية، التي تعد أكبر وأهم الفرق المتخصصة في العالم.

تقدم الفرقة خمس ليالي بالقاهرة والاسكندرية: أيام الثلاثاء، الأربعاء الخميس، الجمعة 17، 18، 19، 20 على المسرح الكبير ومساء الأحد 22 على مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية".

كما يستمر البث المباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان الامريكية الى المسرح الصغير حيث يتم نقل عرضين هما اوبرا توراندوت لبوتشينى فى السادسة والنصف مساء السبت 7 مايو وأوبرا لوتشيا دى لامرمور لدونيزتي التي تعرض مساء السبت 21 مايو.

ويستمر اوركسترا السيمفونى في تقديم المؤلفات الكلاسيكية العالمية حيث يشهد المسرح الكبير حفلا مساء السبت 7 مايو بعنوان مصر في الموسيقى يقوده المايسترو نادر عباسي ويشارك فيه المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الألتو أمينة خيرت، التينور مصطفى مدحت، الباص رضا الوكيل، ويتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة، إلى جانب حفلين آخرين مساء يومى 21 و28 مايو.

أيضا تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرضى باليه كارمن وتانجو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك لمدة أربعة ليالى متتالية تبدأ اعتبارا من الاثنين 9 وحتى الخميس 12 مايو على المسرح الكبير.

كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة حفلين جالا مساء يومي 12 و13 على المسرح الصغير يضمان مجموعة من الأغاني العالمية الشهيرة.

وبالتعاون مع السفارات الاجنبية العاملة في مصر يقدم الفريق الموسيقى النمساوى ثنائى اليادا، حفلا على المسرح المكشوف مساء الاحد 15 مايو.

كما يقام فى نفس التوقيت على مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية حفلا لفن الفلامنكو الإسباني، بالإضافة إلى احتفالية موسيقية كورية مساء الاثنين 30 مايو على المسرح الصغير.

تواصل فرق الموسيقى العربية القاء الضوء على كنوز الطرب حيث فرقة عبد الحليم نويرة، حفلا على المسرح الكبير مساء الجمعة 13 مايو، وآخر مساء الخميس 26 مايو على مسرح الجمهورية، وتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا في مساء الأحد 22 مايو على مسرح النافورة.

كما يقام حفلان لأعمال الموسيقار محمد الموجي مساء الأحد 8 مايو على مسرح الجمهورية ومساء السبت 21 مايو على مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية، وحفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي مساء الأحد 29 مايو على مسرح الجمهورية.

وتقدم فرقه الانشاد الديني حفلين: الأول مساء الجمعة 20 مايو على مسرح الجمهورية والثاني مساء الخميس 12 مايو على مسرح أوبرا دمنهور.

ويقام حفل ضمن حلقات كلثوميات مساء الأحد 8 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية، وحفل من سلسلة وهابيات مساء السبت 21 مايو، وآخر لكورال أطفال الأوبرا مساء الجمعة 27 مايو.

وتقدم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية مساء الخميس 5 مايو ومساء الخميس 19 مايو، كما يحتضن مسرح النافورة مساء الجمعة 27 مايو حفلا بقيادة المايسترو سليم سحاب، كما يقدم كورال اطفال أوبرا الاسكندرية حفلا مساء الأحد 29 مايو على مسرح سيد درويش.

ويواصل النشاط الفكرى والثقافى لقاءاته على المسرح الصغير يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث تقام أمسية شعرية مساء 11 مايو، وندوة عامة مساء 18 مايو وصالون ثقافي مساء 25 مايو إلى جانب فعالية لنادى السينما مساء الثلاثاء 31 مايو، وأخرى بمسرح سيد درويش بالإسكندرية مساء الجمعة 27 مايو، وصالون أوبرا دمنهور مساء الاثنين 23 مايو.

كما يقدم مركز تنمية المواهب 3 حفلات خلال الشهر وذلك مساء الجمعة 6 مايو على المسرح الكبير، ومساء الخميس 12 مايو على المسرح المكشوف ومساء الأحد 15 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

أيضا يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتاليين مساء 15 و16 مايو على المسرح الكبير، كما تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض شجر الدر مساء يومى 18 و19 مايو على مسرح الجمهورية، إلى جانب مجموعة من الريسيتالات والعروض الموسيقية والغنائية العربية والغربية للفنانين الشباب والفرق الواعدة.

وتستقبل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معارض الدكتور زكريا حافظ فى الفترة من 7- 12 مايو، أيمن صلاح طاهر فى الفترة من 14 - 18 مايو، إيمان على عفيفي فى الفترة من 19 - 24 مايو، نصر عبد الجابر في الفترة من 25 - 31 مايو، أما قاعة زياد بكير يقام بها معارض خضر مصطفى من 9- 15 مايو، دينا الشوني من 17 - 23 مایو، داليا ناجح من 25 - 31 مايو.