صور - بيراميدز يصل الغردقة استعداد لمواجهة الجونة في الدوري

وصل نادي بيراميدز، إلى مدينة الجونة بالغردقة، استعدادا لمواجهة الجونة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب خالد بشارة، في إطار الجولة الـ 17 من مسابقة دوري المحترفين.

وكان اليوناني تاكيس جونياس، أعلن قائمة الفريق، لمباراة اليوم، والتي شهدت تواجدت 23 لاعبا بالقوة الضاربة، من أجل المباراة الهامة، خاصة بعد خسارة اللقاء الماضي أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاءت قائمة الفريق لمباراة اليوم، كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان- أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- أسامة جلال- محمد حمدي- أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم توريه- هشام محمد- وليد الكرتي- عبدالله السعيد- إبراهيم عادل- محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي- محمود وادي- دودو الجباس- فخر الدين بن يوسف

ويغيب عن المباراة، لاعب الوسط إسلام عيسى، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

واختتم الفريق تدريباته بملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم، قبل التوجه لمطار القاهرة والسفر إلى الغردقة ومنها إلى الجونة لخوض المباراة الهامة.