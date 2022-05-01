الدفاع البريطانية: سيطرة روسيا على خيرسون الأوكرانية يزيد قدرتها على مواصلة التقدم

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقييم استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، أن استمرار سيطرة روسيا على مدينة خيرسون الأوكرانية وخطوط النقل الخاصة بها سيزيد من قدرتها على مواصلة تقدمها باتجاه الشمال والغرب وتحسين أمن الإحكام الروسي على شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر للتدوينات القصيرة أوردتها قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد، أنه "منذ السيطرة على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا في أوائل مارس الماضي، سعت روسيا إلى شرعنة قبضتها على المدينة والمناطق المحيطة بها من خلال إنشاء إدارة موالية لروسيا".

وأشارت الوزارة إلى التصريحات الأخيرة الصادرة من هذه الإدارة والتي تضمنت التأكيد على أن العودة إلى السيطرة الأوكرانية "مستحيل" وإعلان عملية تحول، تستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر، من العملة الأوكرانية "هريفنا" إلى "الروبل" الروسي الذي من المقرر أن يبدأ استخدامه اليوم في خيرسون.

وأكدت أن مثل هذه التصريحات تعد مؤشرا على الأرجح على نية روسيا ممارسة نفوذ سياسي واقتصادي قوي في خيرسون على المدى البعيد.

جدير بالذكر أن روسيا تنفذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، وفي 15 مارس الماضي بسط الجيش الروسي سيطرته على منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها.