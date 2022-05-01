اليابان تحث منغوليا على الانضمام إلى الضغط الدولي على روسيا بشأن أوكرانيا

حث وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأحد، نظيره المنغولي باتمونخ باتسيتسيج على الانضمام إلى الضغوط الدولية على روسيا للرد على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي عقده في أولان باتور مع نظيره المنغولي، ونقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، إن غزو روسيا لأوكرانيا ينتهك القانون الدولي ويهز أسس النظام الدولي أيضًا في آسيا، وبالتالي فإن التضامن العالمي مطلوب بشدة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن باتسيتسيج "أعطى تفسيرات تستند إلى موقف منغوليا"، مما يعكس على ما يبدو إحجام أولان باتور عن الانحياز إلى الدول الغربية التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.



وإلى جانب نقل هذا الموقف، لم يكن معروفًا كيف استجابت منغوليا لطلب هاياشي، باستثناء قولها إنه من المهم تحقيق وقف إطلاق النار على الفور وتخفيف الوضع المتوتر في أوكرانيا، وفقًا لتصريح صدر عن مسئول حكومي ياباني.

ومنغوليا، دولة غير ساحلية تقع في شرق آسيا محصورة بين الصين وروسيا، تعتمد منذ فترة طويلة بشكل كبير على القوتين الكبيرتين من حيث إمدادات الطاقة والتجارة وحتى الكهرباء خاصة في الجزء الغربي، بحسب ما أشارت إليه الخارجية اليابانية.

كذلك، أجرى وزير الخارجية الياباني محادثات مع رئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسراي أويون إردين، في إطار رحلة خارجية تستغرق خمسة أيام بدأت يوم الخميس الماضي في كازاخستان وأوزبكستان.