زعيم المجلس العسكري في غينيا يعلن الانتقال إلى الحكم المدني في غضون 3 سنوات

أعلن زعيم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا العام الماضي أن البلاد ستعود إلى الحكم المدني في غضون ثلاث سنوات.

وذكر الكولونيل مامادي دومبويا في خطاب متلفز مساء أمس السبت أن الحكومة ستنتقل إلى الحكم المدني في غضون 39 شهرا، وهو "اقتراح مبدئي" بعد إجراء مشاورات على كافة المستويات".

جاء الإعلان بعد يوم من صدور تقرير في أعقاب ما يسمى بـ"مؤتمرات وطنية" وهي اجتماعات تسعى للتعرف على الراي العام بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك مدة الفترة الانتقالية والمصالحة الوطنية والجرائم السياسية.

غير أن أحزابا سياسية رئيسية في البلاد، بما في ذلك حزب الرئيس المخلوع ألفا كوندي، قاطعت تلك الاجتماعات.

وكان دومبويا وهو رئيس وحدة خاصة بالجيش الغيني قد أطاح بكوندي في انقلاب وقع في الخامس من سبتمبر 2021 .

وأصبح كوندي زعيما لا يحظى بالشعبية بعد تغيير دستور غينيا في عام 2020 للسماح لنفسه بالحصول ولاية ثالثة في السلطة.

واتهم أيضا بالفساد وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.