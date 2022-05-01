زعيم حزب البديل بألمانيا يعارض مطلب أوكرانيا بتوريد أحدث الأسلحة الألمانية إليها

أعلن زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض رفضه لمطالب أوكرانيا بتوريد أحدث الأسلحة من ألمانيا وبتقديم مزيد من المساعدات المالية.

وقال تينو كروبالا اليوم الأحد بالعاصمة برلين بالنظر إلى مطالب السفير الأوكراني بألمانيا أندري ميلنيك: "جمهورية ألمانيا الاتحادية بحاجة لأحدث الأسلحة من أجل الدفاع الوطني".

وأضاف أنه أمر "غير منطقي" أن يتم توريد أسلحة لطرف بحرب، والظهور بذلك كطرف في هذه الحرب، وشدد على ضرورة الحيلولة دون أن تتطور الحرب الأوكرانية إلى حرب بين حلف شمال الأطلسي "ناتو" والقوة النووية روسيا.

يشار إلى أن السفير الأوكراني لدي ألمانيا، أندري ميلنيك ن دعا لتوريد أحدث أسلحة ألمانية إلى بلاده من أجل التصدي للجيش الروسي، وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إن مدرعات "جيبارد" التي وافقت الحكومة الاتحادية على توريدها لأوكرانيا يبلغ عمرها 40 عاما، وأكد أنه من أجل الانتصار على روسيا، "نحتاج لأحدث أسلحة ألمانية".

وفيما يتعلق بالمساعدات المالية التي تم التعهد بها لتسليح أوكرانيا، صرح ميلنيك بأنه يرى أنه لا يزال هناك إمكانية للزيادة، وقال: "توفير مليار يورو مساعدات لأوكرانيا يبدو كثيرا، ولكنني أود أن أشير إلى أن حزمة تخفيف العبء التي أقرتها الحكومة الاتحادية للتو للألمان تبلغ 15 مليار يورو".

وفي هذا السياق قال زعيم حزب البديل الألماني إنه سيتم تخفيف العبء عن المواطنين؛ لأنهم بالكاد يستطيعون كسب لقمة العيش بسبب التضخم.

وأضاف أن "واجبنا الإنساني يتمثل في دعم الأشخاص المحتاجين هناك بإمدادات إغاثة كالأدوية مثلا. لسنا مدينيين لأوكرانيا بالعتاد أو المساندة العسكرية مطلقا".