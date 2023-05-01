علا رشدي عن مصطفى درويش: هو اللي كان بيلمنا ويسأل علينا ويجمعنا

نعت الفنانة علا رشدي، الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 43 عاما في منزله بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشرت علا رشدي، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، صورة تجمعها بالراحل من كواليس تصوير مسلسل «بـ100 وش»، وكتبت: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. درش في ذمة الله.. كان بجد طيب وجدع وهو اللي كان بيلمنا ويسأل علينا ويجمعنا.. الله يرحمه يا رب وأكيد في مكان أحسن ومرتاح.. البقاء لله وحده.. عزائي لكل العائلة والحبايب والأصدقاء».

وأصاب الرحيل المفاجئ للفنان مصطفى درويش الأوساط الفنية بصدمة كبيرة، خاصة وأن الفنان الراحل نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قبل رحيله بقليل، قائلا: «هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام»، بينما لم يذكر في البوست أي شيء عن سبب حالة الأرق التي اصابته في الساعات الأخيرة من عمره.

وأعلن هاني درويش شقيق الفنان الراحل عن إقامة العزاء مساء غد، في مسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة المغرب.

بدأ مصطفى درويش مسيرته في عالم الفن في عام 2012 بدور صغير في الجزء الثاني من مسلسل «كيد النسا»، وذلك قبل ان يشارك بمسلسل "صاحب السعادة" مع النجم عادل امام في عام 2014، وبينا صعد نجمه في رمضان مسلسل 2020 من خلال دوره في مسلسل «بـ١٠٠ وش» والذي لفت اليه الانظار بقوة كنجم قادم في الطريق، وكان أخر ظهور فني لمصطفى درويش عبر شاشة رمضان الماضي، حيث شارك في 4 مسلسلات، وهي «سره الباتع»، و«أكس لانس»، و«كامل العدد»، و«تلت التلاتة»، ومن المنتظر أن تعرض له شاشة السينما فيلم «خمس جولات» للمخرج مازن أشرف، والذي لم يتحدد موعا لعرضه بعد.