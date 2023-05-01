كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تداعيات الصراع العسكري السوداني، على استيراد اللحوم من السودان، وما تأثيره على نقص اللحوم في الأسواق خلال الفترة المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من أنواع اللحوم التي يتم توفيرها للمواطنين في السوق، عقب اندلاع الأزمة السودانية.

وتابع: عقب اندلاع الأزمة السودانية تم مناقشة البدائل من أجل توفير مصادر للبروتين، حيث تم الاستيراد من الصومال وتشاد كبديل للحوم السودانية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن مصر كانت تستورد نحو 20 ألف رأس من رؤوس الماشية من السودان.

وأكمل: قبل الاستيراد أي لحوم من أي دولة يتم مراجعة دورية للموقف الوبائي في هذه الدول، كما أن هناك تنوع من أجل توفير البروتين الأحمر للمواطنين، كما أن قيادات الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات السوق من اللحوم في حالة وجود أي طوارئ تحدث في الدول التي يتم الاستيراد منها اللحوم.

وأكد متحدث الزراعة، أن مصر اعتمدت بعض المجازر في دولة الصومال من أجل استيراد الماشية، بجانب دراسة الموقف الوبائي قبل شراء أي لحوم.

ونوه القرش، أن أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، يبدأ سعر الكيلو من 190 جنيها، للحوم البلدي، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي ما بين 65 إلى 70 % من حاجة الاستهلاك.