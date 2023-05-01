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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنتجات الكهربائية تحمل أهمية كبيرة في الوقت الحالي باعتبارها تمثل المستقبل.

جاء ذلك خلال فعالية الاحتفال بعيد العمال المقامة وقت كتابة هذه السطور بمصنع الشرقية للسكر، اليوم الاثنين

وأضاف أن صيانة هذه المنتجات لها تكلفة منخفضة مقارنة بغيرها، مؤكدا دعم الدولة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال.

وشدد على أهمية إنشاء مصنع لإنتاج البطارية والمحركات، موضحا أن الدولة لا ترغب في المشاركة في الاستثمارات بقدر ما ترغب في سرعة الإنجاز.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعددا من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.

ويحضر الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.