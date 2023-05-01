سول: لا خطط حاليا لتشكيل هيئة تشاورية ثلاثية للردع النووي مع أمريكا واليابان

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إن سول ليس لديها أي خطط في الوقت الحالي لتشكيل مجموعة تشاورية ثلاثية بشأن الردع الموسع مع واشنطن وطوكيو.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن تصريحات المسؤول جاءت وسط تكهنات إعلامية بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد تنشئ هيئة تشاورية نووية ثلاثية، بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول ونظيره الأمريكي جو بايدن على إنشاء مجموعة تشاورية نووية ثنائية لتعزيز الردع الموسع ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وقال المسئول إنه "لم تجر مناقشات ملموسة بعد بشأن إنشاء هيئة تشاورية متعددة الأطراف تضم دولا أخرى مثل اليابان".

ومن المتوقع أن يعقد يون قمة ثلاثية مع بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.