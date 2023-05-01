إلقاء زجاجات على الشرطة في مظاهرة عشية عيد العمال ببرلين

في ليلة الأول من مايو هاجم متظاهرون أفراد شرطة في حي كرويتسبرج بالعاصمة الألمانية برلين.

وفي مظاهرة نسوية يسارية نظمت مساء أمس الأحد عشية عيد العمال، ألقى المشاركون زجاجات ومفرقعات نارية على الشرطة، حسبما أفاد مصور وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) والشرطة. كما تم إلقاء أحجار على الشرطة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن أفراد الشرطة على أطراف المظاهرة تعرضوا للضرب والركل بشكل متكرر. وتم القبض على امرأة واحدة على الأقل.

وبحسب بيانات الشرطة، شارك في المظاهرة حوالي 3300 متظاهر. واتسمت المظاهرة بالعدوانية خاصة في جزءها الأمامي. وتم تفجير مفرقعات وألعاب نارية. وأوقفت الشرطة المظاهرة عدة مرات. وفي بعض الحالات أخذت الشرطة مظلات من متظاهرات استخدمنها للتخفي.

وكانت مظاهرة يسارية أخرى سارت في أجواء سلمية بحي فيدينج عقب ظهر أمس. وبحسب بيانات الشرطة، شارك فيها حوالي 650 مشاركا. وقال متحدث باسم الشرطة بعد النهاية إن كل شيء سار على ما يرام. وانتشر ما يصل إلى 3400 ضابط شرطة في العاصمة الألمانية أمس.

ومن المتوقع خروج العديد من المظاهرات في برلين خلال عيد العمال نفسه الموافق اليوم الاثنين. وسيتركز اهتمام الشرطة على "مظاهرة عيد العمال الثوري" المعتادة للجماعات اليسارية واليسارية الراديكالية، والتي ستنطلق من حي نويكولن وصولا إلى كرويتسبرج. وتتوقع الشرطة أن يشارك في تلك المظاهرة ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف متظاهر. واندلعت في تلك المظاهرة في الماضي بشكل متكرر أعمال عنف، خاصة من قبل مثيري شغب يساريين.