وزير التعليم يؤكد أهمية الأنشطة المختلفة في تكوين شخصية الطلاب وتشجيع مواهبهم وتنميتها

أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاولمبياد الحدودية وما تبذله وزارة الشباب والرياضة من جهود للاستثمار في المواهب الرياضية المختلفة وتنميتها.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ بتفقد الأنشطة الفنية والرياضية والاستعراضية، علي هامش حفل ختام النسخة الرابعة من الاوليمبياد الحدودية.

وأكد الوزير حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق نفس الهدف بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية بالمدارس لاكتشاف المواهب وتنميتها، مشيرا الى أهمية الانشطة المختلفة في تكوين شخصية الطلاب وتشجيع مواهبهم وتنميتها واستثمارها.

وشهد الوزيران والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية، مجموعة من عروض الكاراتيه، والعروض الفنية والرياضية والاستعراضية المُقدمة من مراكز الفنون بالمحافظات الحدودية المُشاركة ومحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسكندرية.

كما تفقد الوزيران برفقة الحضور فعاليات ونهائيات برنامج المسابقات الرياضية في ألعاب (خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، سباحة ظهر وحرة 50 م).