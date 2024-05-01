تواصل التوتر في جامعة كولومبيا الأمريكية

يتواصل التوتر المتصاعد عقب دخول طلاب مناصرين لفلسطين إلى مبنى "هاميلتون هول" التاريخي في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك الأمريكية.

وقام الطلاب بصنع حواجز من الطاولات والكراسي أمام مدخل المبنى ونوافذه عقب إعلان إدارة الجامعة فرض عقوبات تأديبية على الطلاب الذين رفضوا إخلاء مكان الاعتصام المتضامن مع فلسطين في حرم الجامعة.

في أعقاب هذه الأحداث، فرضت إدارة الجامعة قيودًا شديدة على الدخول إلى الحرم الجامعي، وأبقت مدخلًا واحد مفتوحًا للموظفين والطلاب المقيمين في السكن الطلابي.

وعبر منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، طلب الطلاب "الدعم حتى تحقيق مطالبهم".

ورفعت لافتة من نافذة المبنى المطل على شارع "أمستردام" كتب عليها عبارة "فلسطين حرة" باللغتين الإنجليزية والعربية.

ويأتي هذا التطور فيما يواصل طلاب بعدة جامعات أمريكية احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

وفي 18 أبريل الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.