 فحص 746 رأس ماشية من خلال قافلة بيطرية وقائية وعلاجية في قرية سفاي بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فحص 746 رأس ماشية من خلال قافلة بيطرية وقائية وعلاجية في قرية سفاي بالمنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 12:00 م

صرح الدكتور فتحي عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، بأن المديرية نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرية سفاي التابعة لوحدة إتليدم بمركز أبو قرقاص والعزب التابعة لها، وتم تقديم الخدمة البيطرية لـ746 حالة، وذلك بمشاركة كلية الطب البيطري بجامعة المنيا.

وقدمت التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية والوقاية من خلال فرق التحصين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم علاج باطني لـ273 رأس ماشية، ورش 250 رأس ماشية، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية لـ200 رأس أغنام، وجس وفحص 23 حالة بالسونار، وتقديم العلاج اللازم لهم، وتلقيح اصطناعي وتحصين وعلاج دواجن لـ115 أرانبا.

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