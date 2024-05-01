الصحة اللبنانية: تسجيل 40 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي الألفي بالبقاع الغربي

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل 40 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي الألفي في قضاء البقاع الغربي.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأربعاء، إنه تم ابلاغها بتاريخ 23 أبريل الماضي من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الألفي، وسُجّلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

وأضافت أنه بناءً عليه تم اجراء فحص ميداني لنسبة الكلور المتبقي في شبكة مياه الشرب في البلدة ومصادرها، وأظهرت النتيجة عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينات من المياه وإرسالها إلى مختبر المياه بانتظار صدور النتائج.

وأوضحت أن التهاب الكبد الفيروسي الألفي هو مرض يتم انتقاله إلى الإنسان عبر المياه الملوثة أو المواد الغذائية الملوثة أو الايدي الملوثة، ويمتد معدل فترة الحضانة من 28 الى 30 يوما بعد العدوى، وتتضمن العوارض الحمى واليرقان الحاد.