الأهلي يعود للدوري بانتصار معتاد أمام الإسماعيلي

عاد الأهلي لمسابقة الدوري المصري الممتاز بفوز 2-1 على حساب مستضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

افتتح بيرسي تاو التسجيل في الدقيقة 33 عن طريق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالدفاع وغالطت حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، قبل أن يعزز إمام عاشور النتيجة للأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 57، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء راوغ المدافع وسددها بقوة في شباك الإسماعيلي.

وقلص عبد الرحمن مجدي النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم أحمد الغندور بعد تدخل من رامي ربيعة على نادر فرج مهاجم الإسماعيلي، وسددها عبد الرحمن مجدي في منتصف المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع كاد الإسماعيلي أن يسجل هدف التعادل عن طريق نادر فرج الذي انفرد وسدد كرة أرضية تألق مصطفى شوبير في التصدي لها.

وشهدت المباراة حالة طرد لمحمد نصر، لاعب الإسماعيلي بعدما حصل بطاقتين صفراووين في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعد خطأ واعتراض مبالغ فيه ضد حكم المباراة.

ويرجع أخر فوز للإسماعيلي أمام الأهلي في جميع البطولات إلى نوفمبر من عام 2010، حينما فاز الدراويش 3-1، في مباراة الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري موسم 2010-2011.

وافتتح إمام عاشور، متوسط ميدان النادي الأهلي سجله التهديفي مع النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

ويأتي هدف إمام عاشور الأول مع الأهلي في المباراة التاسعة له في الدوري، مقابل صناعة 5 أهداف في المباريات الثمان السابقة.

وسجل إمام لأول مرة مع الأهلي ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، كما سجل في نهائي كأس مصر الموسم الماضي ضد الزمالك، بينما لم يسجل عاشور في دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري والإفريقي والدوري الإفريقي.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 24 في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، من 12 مباراة فقط، مع تبقي 8 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الثالث عشر.