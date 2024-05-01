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نمو قطاع التصنيع في هولندا خلال أبريل الماضي لأول مرة منذ 20 شهرا

أمستردام - قنا
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 10:19 ص

سجل قطاع التصنيع في هولندا نموا خلال أبريل الماضي لأول مرة منذ 20 شهرا، بفضل تحسن الطلب والإنتاج والتوظيف.

وارتفع مؤشر نيفي لمديري مشتريات قطاع التصنيع الصادر عن مؤسسة إس أند بي جلوبال ومجموعة أيه.بي.إن أمرو المصرفية إلى 51.3 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.7 نقطة خلال مارس الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

واستمر نمو الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة هي الأسرع منذ عامين تقريبا، كما تحسن الطلب الخارجي خلال الشهر الماضي..

واستجابة لتحسن الطلب زادت المصانع في هولندا إنتاجها، ليصل المؤشر الفرعي للإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ حوالي عامين.

ورغم ذلك استمر تراجع نشاط المشتريات للشركات، حيث تحاول هذه الشركات تقليص مخزونات مستلزمات الإنتاج.

واستمر نمو التوظيف في قطاع التصنيع بهولندا للشهر الثالث على التوالي، لدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج.

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