القوات الإسرائيلية تعتقل 20 فلسطينيا من عدة مناطق بالضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صادر عنهما اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، ورام الله، وطوباس، ونابلس، وأريحا، والقدس.

وأشار البيان، إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تنكيل، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفت إلى أن الاحتلال اعتقل عشرات العمال من الضّفة، بزعم الدخول للعمل دون تصريح إلى أراضي 48، ولم يتسن معرفة أعدادهم وهوياتهم.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ، بلغت أكثر من 8535، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.