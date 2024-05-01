بداية مبكرة لمظاهرات أول مايو في برلين

شارك متظاهرون في مسيرات في حي فريدريشهاين في برلين عشية عيد العمال في أول مايو وألقى بعضهم البيض والحجارة والألعاب النارية.

وفقا للشرطة، شارك حوالي 2800 شخص في مظاهرة مجتمع الميم والنسوية المسماة "استرجاع الليل" يوم الثلاثاء.

ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة في البداية من تحديد ما إذا كان قد تم اعتقال أي شخص. وبعد ظهر الثلاثاء، خرج مئات الأشخاص في مسيرة سلمية من أجل السلام والعدالة الاجتماعية عبر حي فيدينج في برلين.

وفي حي فريدريشهاين بشرق برلين توقعت الشرطة سلوكا عدوانيا في الفترة التي سبقت المسيرة بعد سلوك المتظاهرين الجامح وهجماتهم على الشرطة في السنوات الأخيرة.

ولم تبدأ المسيرة في التحرك إلا بعد تأخير كبير. ومع ذلك ، أنهى المنظمون المظاهرة في وقت مبكر، وظل السبب غير واضح في البداية.

وسارت المظاهرة في فيدينج تحت شعار "من أجل السلام والعدالة الاجتماعية" كما هو مخطط لها. وقدرت الشرطة عدد المشاركين بحوالي 500 شخص ، بينما قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 800.

وتنشر الشرطة وحدة كبيرة لمرافقة العديد من المظاهرات المخطط لها في أول مايو. واليوم الأربعاء، سيتم تعبئة حوالي 5500 شرطي في جميع أنحاء المدينة بسبب العديد من المظاهرات الكبيرة.