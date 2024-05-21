أول تعليق من جالانت حول مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه: لا نعترف بسلطة الجنائية الدولية

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحقه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إن مساواة «خان» بين حماس وإسرائيل «أمر مشين ومثير للاشمئزاز»، لافتًا إلى أن «بلاده لا تعترف بسلطة الجنائية الدولية».

وأشار إلى ضرورة «رفض محاولة المدعي العام للجنائية الدولية حرمان بلاده من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح محتجزيها لدى حماس رفضًا قاطعًا».

وزعم أن «بلاده تقاتل منذ 7 أكتوبر عدوًا قاتلًا ومتعطشًا للدماء؛ ارتكب فظائع ضد النساء والأطفال والرجال الإسرائيليين، ويستخدم شعبه كدرع بشري»، بحسب ما جاء في التدوينة.

وادعى أن «جيش بلاده يقاتل وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودًا إنسانية فريدة من نوعها لم يُبذل مثلها في أي صراع مسلح».

מדינת ישראל נלחמת החל מה-7 באוקטובר באויב רצחני וצמא דם, אשר ביצע מעשי זוועה כנגד נשים, ילדים וגברים ישראלים, וכעת משתמש בעמו שלו כמגן אנושי.



צה״ל נלחם בהתאם לכללי הדין הבינלאומי, תוך נקיטת מאמצים הומניטריים ייחודיים שכמותם לא ננקטו באף סכסוך מזוין. — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) May 21, 2024

وفي بيان صدر، الاثنين، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.