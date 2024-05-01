بلينكن يجتمع مع الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب لبحث وقف إطلاق النار في غزة

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تل أبيب صباح اليوم الأربعاء، في بداية جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب في غزة.

وقال هرتسوج، خلال الاجتماع، إن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية يمثل أولوية قصوى في الوقت الحالي، حسبما ذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي.

وأوضح بلينكن: "نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار الآن يعيد الرهائن إلى الوطن.. والسبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك هو حماس".

وأضاف بلينكن، أن هناك اقتراحا مطروحا على الطاولة "وكما قلنا، لا تأخير ولا أعذار. لقد حان الوقت".

وقال بلينكن: "في الوقت نفسه الذي نعمل فيه بتصميم لا هوادة فيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي يعيد الرهائن إلى الوطن، علينا أيضا أن نركز على الأشخاص في غزة الذين يعانون، وبالتالي التركيز على حصولهم على المساعدات التي يحتاجون إليها، من غذاء ودواء ومياه ومأوى".

ومن المقرر أن يعقد بلينكن اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في وقت لاحق.