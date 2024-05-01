 القوات الأوكرانية تصد 89 هجوما روسيا في 6 قطاعات خلال 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الخميس 2 مايو 2024 12:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

القوات الأوكرانية تصد 89 هجوما روسيا في 6 قطاعات خلال 24 ساعة الماضية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مايو 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2024 - 11:58 م

صدت قوات الدفاع الأوكرانية 89 هجوما روسيا في ستة قطاعات من الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها في اتجاه أفدييفكا.

جاء ذلك في تحديث لوضع العمليات صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بثته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ( يوكرينفورم).

وأشارت الهيئة إلى أنه بشكل إجمالي، تم تسجيل 100 اشتباك على خطوط الجبهة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت مركزا للقيادة وسبع مناطق تتمركز فيها قوات روسية.

وأضافت أن وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية ضربت هدفين للقوات الروسية وهما محطة تحكم للطائرات المسيرة ومجموعة واحدة من القوات.

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك