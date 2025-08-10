نائب عن حزب الصهيونية الدينية يهدد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة ما لم يعتمد نتنياهو خطة أكثر عدوانية تجاه غزة

هدد عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية"، اليوم الأحد، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة ما لم يتبن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "خطة حرب أكثر عدوانية" تجاه قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه زعيم الحزب اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لنتنياهو، لعدم توجهه إلى احتلال فوري وسريع لغزة.

وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، عبر منصة إكس: "بدون خطة حرب عدوانية على غزة، نحتاج إلى انتخابات".

وتابع: "إذا كان هذا هو الوضع، ففي رأيي المتواضع، علينا الذهاب إلى انتخابات".

ومنذ أكثر من عام يواجه نتنياهو اتهامات من المعارضة بالفشل، ويرفض دعواتها إلى إجراء انتخابات مبكرة، بدلا من المجدولة العام المقبل 2026.

وعلقت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" على منشور سوكوت قائلة: "يبدو أنه يهدد بإسقاط الحكومة، ما لم تتبن استراتيجيةً أكثر عدوانية في غزة".