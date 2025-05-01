الصحة تطلق البرنامج التأهيلي للأطباء ومقدمي الخدمة المقدم من جامعة اتول ATOL الإنجليزية بالقاهرة والجيزة

أطلقت وزارة الصحة والسكان البرنامج التاهيلي للأطباء ومقدمي الخدمة، بما يضمن بيئة عمل أكثر فاعلية واستقرارًا، ويسهم في تلبية توقعات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة، والمقدم من جامعة اتول "ATOL" الإنجليزية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بمشاركة دكتور محمد أنسي، ممثل الجامعة في الشرق الاوسط.

وأوضحت الدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف علي المجلس القومي للسكان، أن الفريق المدرب يتضمن 42 من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، ممثلين عن 20 وحدة ومركزًا للرعاية صحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويتضمن البرنامج عدة محاور علمية و مهارات رئيسية، أبرزها:أهمية الدور الحيوي لمقدمي الدعم في تحسين بيئة العمل، والمبادئ الأساسية لدعم المريض مثل بناء العلاقات الجيدة ، وتحديد الأهداف، وطرق التعامل مع الفريق الطبي لدعمه.

وتابعت "الألفي" أن محاور البرنامج تتضمن نماذج للحصول علي آراء متلقي الخدمة من المرضى، والمبادئ الأساسية لدعم الفرق الصحية والمواطنين داخل الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وأساليب التواصل الفعّال كعنصر جوهري في منظومة تحسين جودة الرعاية الصحية، لافتة أن هذة الخطوة تأتي كمرحلة أولى يتبعها التوسع التدريجي، لتشمل لاحقًا عددًا أكبر من الفرق الطبية في مختلف المحافظات، دعمًا لجهود الوزارة نحو تطوير المنظومة الصحية وتطوير مهارات الفريق الطبي سعيًا لتقديم خدمات أكثر تميزًا للمواطن المصري.

ونوهت نائب وزير الصحة أن هذا البرنامج سيبدأ بتدريب العاملين في مراكز الرعاية الاولية، ويليه فرق اخري من المستشفيات من اجل بيئة صالحة للعمل، لاسيما وقد لاقي هذا البرنامج تأييد واهتمام العديد من الأطباء لمدي أهميته، مؤكدة أن هذة خطوة محورية للنهوض بالخدمات الصحية خاصة هذة النوعية من البرامج التدريبية.

وفي ذات السياق، لفتت "الألفي" أنه سيتم عمل تقييم للمراكز التي سيبدأ فيها تطبيق البرنامج، بعد الانتهاء من التدريب، يتبعه تقييم بعد ثلاثة أشهر لقياس مدي تحقيق الأهداف التدريبية، ومدى تحقيق الاستقرار في أداء الخدمة، وتقييم أثر برامج التدريب على رضا المواطن تجاه الخدمات المقدمة داخل الوحدات الصحية، فضلًا عن قياس مدى تأثير هذه البرامج في زيادة إقبال المواطنين على تلك الوحدات، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة وتحقيق صحة أفضل للمواطن.

وأضافت نائب الوزير أن أولى دورات تدريب "مقدمي الرعاية الصحية علي مهارات التعامل السليم "Healthcare Certified Coach، يأتي في إطار أهداف الخطة العاجلة للسكان والتنمية، متضمنة التطوير الشامل لمراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق المرحلة التجريبية للخطة العاجلة في يناير الماضي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة والتدريب المستمر للفرق الطبية.