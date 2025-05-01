الولايات المتحدة وأوكرانيا تعلنان عن اتفاق اقتصادي

أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا ليل الأربعاء/الخميس عن اتفاق اقتصادي بعد أسابيع من الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبا أوكرانيا بتعويض واشنطن عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدمتها لمساعدة كييف في صد الغزو الروسي.



وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس: "تسمح هذه الشراكة للولايات المتحدة بالاستثمار جنبا إلى جنب مع أوكرانيا، لإطلاق إمكانات النمو في أوكرانيا، وحشد المواهب ورأس المال والمعايير الأمريكية في الحوكمة، مما سيحسن مناخ الاستثمار في أوكرانيا ويسرع من تعافيها الاقتصادي".

وأكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن الاتفاق تم توقيعه في واشنطن.

وفي منشور على إكس، قالت: "مع الولايات المتحدة، ننشئ صندوقا سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا".