ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، في تداولات هادئة، مع إغلاق العديد من الأسواق في المنطقة بمناسبة عطلة عيد العمال، وذلك بعدما تعافت الأسهم الأمريكية من خسائر حادة في بداية جلسة التداول لتسجل مكاسب لليوم السابع على التوالي.

ولا تزال حالة عدم اليقين بشأن تأثيرات الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي تمثل محور اهتمام رئيسي للمستثمرين.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1ر1 % ليصل إلى 26ر36447 نقطة بعدما قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، مع استمرار تزايد المخاوف بشأن تأثير سياسات ترامب.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 60ر8145 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تباين أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 06ر5569 نقطة، مواصلا سلسلة مكاسبه لليوم السابع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 36ر40669 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 34ر17446 نقطة.

ومثل هذا انعكاسا مذهلا بعدما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر2 %، وتراجع مؤشر داو جونز بواقع 780 نقطة في بداية التداولات. وتراجعت الأسهم في البداية بعد صدور تقرير أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما انكمش في الربع الأول من عام 2025، في تحول حاد مقارنة بالنمو القوي الذي سجله الاقتصاد في نهاية العام الماضي.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد توقعات المستثمرين بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 17ر4 % مقارنة بـ 19ر4 % في نهاية تداولات أمس الأول الثلاثاء.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 10 سنتات ليصل إلى 11ر58 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 5 سنتات ليصل إلى 01ر61 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 88ر143 ين ياباني من 06ر143 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1308ر1 دولار من 1331ر1 دولار.