وزير الدفاع الأمريكي يوجه تحذيرا مباشرا لإيران بسبب دعمها للحوثيين

وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، تحذيرا مباشرا لإيران في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، على خلفية دعم طهران المستمر لجماعة الحوثي في اليمن.

وكتب هيجسيث: "رسالة إلى إيران: نحن نرصد دعمكم القاتل للحوثيين. ونعلم تماما ما تفعلونه". وأضاف محذرا: "أنتم تعرفون جيدا ما يمكن للجيش الأمريكي أن يفعله، وقد تم تحذيركم. ستدفعون الثمن في الزمان والمكان اللذين نختارهما".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا نتيجة استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، والتي تتهم واشنطن طهران بدعمها تقنيا وعسكريا.