توقعات بانطلاق العديد من مسيرات عيد العمال في ألمانيا

دعت نقابات عمالية وغيرها من المنظمات في ألمانيا إلى تنظيم مئات المظاهرات والفعاليات في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال.

ودعا الاتحاد الألماني للنقابات العمالية الموظفين للتظاهر اليوم الخميس تحت شعار "كونوا أقوياء معنا!" للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وتعتزم رئيسة الاتحاد، ياسمين فهيمي، إلقاء كلمة في تجمع مركزي بمدينة كمنيتس.

وفي عام 1890 تم إعلان يوم الأول من مايو "يوم نضال الحركة العمالية". ويشهد هذا اليوم سنويا منذ ذلك الحين احتجاجات عمالية على المستوى الدولي. وهو عطلة رسمية في العديد من الدول، من بينها ألمانيا.