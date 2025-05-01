 مقتل شخصين وإصابة 5 في هجوم روسي واسع بطائرات مسيرة على أوديسا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخصين وإصابة 5 في هجوم روسي واسع بطائرات مسيرة على أوديسا

كييف - د ب أ
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 9:25 ص | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 9:25 ص

قُتل شخصان وأُصيب 5 آخرون في هجوم واسع النطاق شنته القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة على مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال حاكم المنطقة، أوليه كيبر، في منشور على تطبيق تليجرام صباح اليوم الخميس، إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية متعددة الطوابق وسوب رماركت ومدرسة وعدد من السيارات، مضيفا أن حرائق اندلعت في بعض مناطق المدينة نتيجة القصف.

وفي مكان آخر، أفاد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، بأن المدينة الواقعة شرقي البلاد تعرضت بدورها لهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق هناك، وفقا للمعلومات الأولية.

أما في مدينة سومي شمالا، القريبة من الحدود الروسية، فأُصيبت منشأة صناعية، بحسب ما أفاد به رئيس البلدية بالإنابة، أرتيم كوبزار، في منشور على تليجرام.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

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