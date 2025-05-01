أكسيوس: تأجيل الجولة الرابعة من مفاوضات النووي بين واشنطن وطهران

أفاد باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكية، اليوم الخميس، باحتمال تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في روما.

وخلال منشور عبر منصة "إكس"، نقل رافيد عن ثلاثة مصادر قولها إن الجولة الرابعة من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي قالت عمان إنها ستجرى في روما يوم السبت، سيتم تأجيلها على الأرجح للأسبوع التالي.

وأوضح أنه نتيجة سيتم على الأرجح تأجيل اجتماع الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع إيران، الذي كان مخطط له غدا الجمعة.

وفي وقت سابق، قال مسئولون عمانيون إن جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية يمكن أن تنعقد في 3 مايو في أوروبا. لكن بحسب وكالة "رويترز" للأنباء لم يتم اتخاذ قرار رسمي.

وأشارت "رويترز" إلى أن تواصل إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يرجح أن طهران تبقي خياراتها مفتوحة، لكنها تريد أيضًا تقييم الموقف الأوروبي بشأن الإعادة المحتملة لفرض عقوبات الأمم المتحدة قبل أكتوبر، عند انتهاء قرار التصديق على الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال دبلوماسيان أوروبيان وآخر غربي إن إيران نقلت بعد محادثات يوم السبت الماضي مع الولايات المتحدة مقترحا لعقد اجتماع محتمل في روما يوم الجمعة.

وأوضح الدبلوماسيون أن طهران اقترحت كذلك إجراء مناقشات في طهران قبل هذا الموعد حال لم يكن الأمر ممكنا.

وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الجولة الجديدة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد في روما، السبت، ولكنه حذر من أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن "تبعث برسالة سلبية"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى مفاوضات مع دول الترويكا الأوروبية، يوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية قوله للصحفيين، إن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، بوساطة سلطنة عمان، ستُعقد في روما.

وأضاف: "سنعقد أيضاً الجمعة، اجتماعاً مع دول الترويكا الأوروبية"، وانتقد عراقجي نهج الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في المفاوضات، مضيفاً: "برأيي، أنّ الدول الأوروبية الثلاث أصبحت تلعب دوراً أقل فاعلية في مسار المفاوضات بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها. وبالطبع، نحن لا نرغب في استمرار هذا الوضع، ولهذا السبب أعلنا عن استعدادنا لمواصلة الحوار في روما".