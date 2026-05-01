شرطة بريطانيا: توجيه تهم لشخص بقضية طعن يهوديين

قالت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها وجهت ‌تهما إلى رجل يبلغ من العمر 45 عاما عقب تحقيق أجرته وحدة مكافحة ⁠الإرهاب بشأن هجوم تعرض خلاله رجلان يهوديان للطعن في منطقة جولدرز جرين.

وأوضحت الشرطة أن عيسى سليمان وجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وتهمة ‌واحدة ⁠بحيازة سلاح أبيض في مكان عام فيما يتعلق بالهجوم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ورفعت بريطانيا، أمس ⁠الخميس، مستوى التهديد الإرهابي الوطني من "كبير" إلى "شديد"، بعد ⁠هجوم الطعن الذي وصف بأنه معاد للسامية ⁠في شمال لندن.

وقالت الحكومة إن رفع مستوى التهديد إلى ثاني أعلى مستوى ‌من أصل خمسة مستويات يعني احتمالا كبيرا لوقوع هجوم إرهابي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك عقب واقعة طعن رجلين يهوديين أمس الأربعاء في منطقة جولدرز جرين. واتخذ مركز تحليل الإرهاب المشترك هذا القرار بشكل مستقل.

وواجهت بريطانيا مستوى تهديد مماثلا قبل هذه المرة في نوفمبر 2021، بعد تفجير مستشفى ليفربول للنساء ومقتل النائب ديفيد أميس، قبل أن يخفض مستوى التهديد إلى "كبير" في مطلع عام 2022.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن التقييم يعكس أحدث معلومات ⁠المخابرات وتزايد التهديدات المتطرفة على المدى الطويل، ولم يتخذ ردا على هجوم جولدرز جرين فقط.