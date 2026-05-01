حققت مصلحة الجمارك حصيلة مالية كبيرة بلغت 48 مليونا و277 ألفا و300 جنيه، خلال جلسة مزاد علني لبيع السيارات والبضائع التابعة لجمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم، والتي عُقدت أمس الخميس.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة داخل الموانئ، عبر متابعة مستمرة لموقف الحاويات والرواكد بالمخازن والساحات الجمركية، بما يدعم تحويل الموانئ المصرية إلى نقاط عبور تجارية فعالة بدلاً من كونها أماكن لتكدس السلع.

وشهدت جلسة المزاد، التي نظمتها الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة بالتنسيق مع نظيرتها بجمارك الإسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بيع 196 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة.

وأسفرت الجلسة عن البيع النهائي لـ21 لوط سيارات بإجمالي 22 مليونا و488 ألف جنيه، إلى جانب بيع 31 لوط بضائع بقيمة 25 مليونا و689 ألفا و300 جنيه، مع مصادرة تأمين لوطين بـ100 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي اللوطات المباعة خلال الجلسة 52 لوطًا من السيارات والبضائع المختلفة، بإجمالي حصيلة مالية تجاوزت 48 مليون جنيه، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودعم كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية.