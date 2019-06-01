السودان يستدعي سفره لدى قطر للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية السودانية -اليوم السبت- أن استدعاء سفير السودان لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد إلى الخرطوم يجيء بغرض التشاور.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" -اليوم السبت- عن السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن السفير سيغادر إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة.

وكانت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، أكدت أن سفير السودان بالدوحة في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته.

وقالت الخاطر -في منشور لها على موقع "تويتر" اليوم السبت، إنه "يتم حاليا تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم".

وأضافت: "لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية - كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته".

وكانت تقارير إخبارية قالت إن الخارجية السودانية استدعت سفيرها في الدوحة، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي.