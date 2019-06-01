السبت 1 يونيو 2019 11:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

محتجون يضرمون النار بالسفارة الأمريكية في هندوراس

أ ش أ
نشر فى : السبت 1 يونيو 2019 - 11:36 ص | آخر تحديث : السبت 1 يونيو 2019 - 11:36 ص

أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأمريكية في مدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية -اليوم السبت- أن المحتجين أضرموا النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط تيجوسيجالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها.

من جانبه، قال مسؤول في إدارة الإطفاء "إنه لم تلحق بالسفارة أضرار باستثناء بوابة الدخول".

يُذكر أن الهجوم وقع في ثاني يوم من الاحتجاجات ضد مراسيم أصدرها هيرنانديز يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى خصخصة الخدمات العامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك