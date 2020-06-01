 وزارة السياحة ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 50% بدءا من اليوم - بوابة الشروق
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وزارة السياحة ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 50% بدءا من اليوم

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 6:46 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 6:46 ص

تبدأ اليوم الاثنين الفنادق المصرية الحاصلة على الشهادة الصحية والبالغ عددها ٧٨ فندقا فى زيادة الطاقة الاستيعابية لديها إلى٥٠% من حجم الغرف المتاحة لديها بدلا من 25%، وذلك وفقا لاشتراطات وزارتى السياحة والصحة التى أعلنتها شهر مايو الماضى.

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