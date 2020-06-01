وزارة السياحة ترفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 50% بدءا من اليوم

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تبدأ اليوم الاثنين الفنادق المصرية الحاصلة على الشهادة الصحية والبالغ عددها ٧٨ فندقا فى زيادة الطاقة الاستيعابية لديها إلى٥٠% من حجم الغرف المتاحة لديها بدلا من 25%، وذلك وفقا لاشتراطات وزارتى السياحة والصحة التى أعلنتها شهر مايو الماضى.