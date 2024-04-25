أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل، إحداهها ما قيل إنه استهداف لسفينة تابعة لدولة الاحتلال في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، إن قواتهم البحرية استهدفت السفينة الإسرائيلية "MSC DARWIN" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وعدد من الطائرات المسيرة، موضحا أن العملية حققت أهدافها.

وأضاف أن القوة الصاروخية في قوات الحوثيين أطلقت عددا من الصواريخ البالستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إسرائيل تسميها إيلات).

وشدد المتحدث العسكري الحوثي، على أن قواتهم مستمرة في ما قال إنها نصرة الشعب الفلسطيني «من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي».

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة إسرائيلية ( MSC DARWIN )، في خليج عدن، وكذلك تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة. 25-4-2024م pic.twitter.com/QeudND9Rs3 — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 25, 2024

يذكر أن جماعة الحوثي تنفذ منذ أسابيع، عمليات في البحر الأحمر ضد ما تقول إنها أهداف إسرائيلية (بسبب العدوان على غزة) وأمريكية وبريطانية (بسبب ضربات على اليمن).

وتقول الجماعة اليمنية التي تسيطر وتدير مناطق شمال اليمن، إنها لن تتوقف عن عملياتها قبل توقف العدوان الإسرائيلي على غزة.