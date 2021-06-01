قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يمكن الاعتماد على الدول الكبرى في حل قضية سد النهضة، لأن حسابتها واحتياجاتها معقدة للغاية، مشيرًا إلى أن موقف الإدارة الأمريكية السابقة كان أوضح من الحالية.

وأضاف فهمي، خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية أقل إيجابية مما مضى بشأن سد النهضة، موضحًا أنها لن تطرح الموقف الفيصل بالقضية.

وذكر أن اعتماد مصر على الغير لن يكون في مصلحتها، مشيرًا إلى أن البدائل لا تتعلق بالملكية وإنما الإدارة لما يمس المصالح الدول الثلاث بشكل مباشر وإصدار قرار مشترك بشأنها وليس قرارات فردية.

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى ضرورة حسم النقاط الخلافية من خلال خبراء وفنيين متفق عليهم قبل التوصل لاتفاق؛ ليكونوا على استعداد لاتخاذ قرار سريع، مشددًا على أهمية أن تكون أي نقاط خلافية ملزمة.

وأشاد بالتحرك المصري الأخير وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجيبوتي، متابعًا: «أرقام قوية كان من الضروري لعبها، وتعطي إنذارًا للكل أن القضية وجودية وليست قضية طرف يريد مياه بنصيب أكبر».