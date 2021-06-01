هشام توفيق: مصنع دلتا للصلب يعمل بطاقة خمس أضعاف طاقة مصنع الحديد والصلب الجاري إغلاقه

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تهدف (النهوض الإصلاح والتطوير)، ولن تدخر جهدًا في هذا الشأن.

علق وزير قطاع الأعمال ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية مساء اليوم الإثنين - على غلق مصنع الحديد والصلب وتسريح العمالة، مشيرًا إلى أن الحكومة أحيت مصنع "دلتا للصلب"، والذي طورته ويعمل الآن بطاقة (خمس أضعاف)، طاقة مصنع الحديد والصلب الجاري إغلاقه غدا الثلاثاء.

وكشف وزير قطاع الأعمال عن ديون مصنع الحديد والصلب التي بلغت 10 مليارات جنيه شاملة التعويضات (دائنين ومساهمين)، موضحًا أن نحو آلاف عامل سيتم تعويضهم والحد الأدنى للتعويض يبلغ 225 ألف جنيه للعامل، مشيرًا إلى أن عملية التفاوض بدأت منذ أسبوعين من خلال وزارة القوي العاملة على التعويضات، ومعربًا عن أمله قي إتمام مرحلة التفاوض وصرف التعويضات للعاملين.

وأضاف أن هناك فرق ولجان لتقييم الأصول (شركة الحديد والصلب) إلى أصول منتجة سواء كانت وحدات أو قطع غيار وتفكيك، معلنًا أن الباقي سيكون خردة وستقوم اللجان بفرز الأصول فوق الأرض، أما الأرض ستكون مع هيئة المجتمعات الجديدة لكي نصل إلى تصور كامل برعاية رئيس الوزراء للبدء في أعمال تقييم الأرض وطرحها في للبيع مزاد يعود بالنفع على الدولة.