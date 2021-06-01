قررت السلطات الروسية تمديد تعليق الخدمات الجوية مع تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو الجاري، وذلك بسبب الوضع الوبائي في البلدين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أنه "نظرا للوضع الوبائي الصعب في تركيا وتنزانيا، تقرر تمديد القيود الحالية على الخدمات الجوية معهما حتى 21 يونيو 2021 ".

وكانت روسيا قد فرضت في وقت سابق قيودا على الرحلات الجوية مع تركيا من 15 أبريل إلى الأول من يونيو، وذلك بعد ارتفاع إصابات كورونا بها. وتم تخفيض عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع على قاعدة التبادل بالمثل، حيث تقوم بهما شركة "إيروفلوت" الروسية و"الخطوط الجوية التركية".

وفي الوقت نفسه، تعتزم روسيا زيارة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية لعدد من الدول من بينها مصر وقطر واليونان بداية من 10 يونيو الجاري.