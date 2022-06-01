ألمانيا تعتزم شراء 60 مروحية شينوك طراز سي إتش-47 إف من إنتاج بوينج

قررت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت البدء في شراء 60 مروحية شينوك طراز "سي إتش-47 إف" لها القدرة على التزود بالوقود جوا من إنتاج شركة بوينج الأمريكية.



جاء ذلك في إخطار للوزارة قدمته لرؤساء اللجنة البرلمانية المختصة بشؤون الدفاع، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.



وكان الجيش الألماني ينتظر منذ سنوات استئناف هذا المشروع الذي توقف في الوقت الراهن.



وقدرت الوزارة قيمة الصفقة بنحو 5 مليارات يورو سيتم دفعها من الصندوق الخاص للجيش الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو.



ويجري استخدام هذه المروحيات في النقل الجوي السريع لمركبات وعتاد وجنود، كما أنها تحظى بأهمية بالنسبة للدفاع سواء على المستوى الوطني أو مستوى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك في المهام الخارجية.



وتستخدم العديد من الدول الأعضاء في حلف الناتو هذا الطراز مثل هولندا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة وكندا وتركيا، الأمر الذي يتيح تعاونا واسع النطاق.



وجاء في إخطار وزارة الدفاع إلى اللجنة البرلمانية المختصة أن تقييم الخبراء لهذا الطراز أعطى الأولوية بالدرجة الأولى " للأهمية الخاصة بإمكانية التعاون من أجل التكامل الأوروبي واختيار نموذج مُجَرَّب ومتوافر سوقيا لتقليل المخاطر".



ولا تكاد تكون هناك قيود في الهبوط بالنسبة لهذا الطراز في ظل وجود الغبار وهي ميزة ضرورية للأجواء في أفريقيا.



وأعلنت بوينج أنها تستطيع توريد هذا الطراز بقدرة على إعادة التزود بالوقود في الجو وقالت إن هذا ضروري في الرحلات في المسافات الطويلة.



كانت شركة لوكهيد مارتن المنافسة عرضت على ألمانيا الطراز "سي إتش-53 كيه" لكن هذا الطراز لا يستخدمه من شركاء ألمانيا في الوقت الراهن سوى الولايات المتحدة وإسرائيل. ويستطيع هذا الطراز أن يحمل شحنات على ارتفاعات أعلى وهي الميزة الضرورية عند نقل جنود من سفن إلى البر.



وعرضت لوكهيد مارتن أيضا التعاون مع شركة راينميتال الألمانية.