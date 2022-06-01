بحث الاستعدادات النهائية لاستقبال الامتحانات بمنطقة المنيا الأزهرية

عقدت منطقة المنيا الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، ومحسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، والشيخ إبراهيم محمود إبراهيم الوكيل الشرعي، اجتماعًا موسعًا برؤساء لجان الشهادة الثانوية للدور الأول؛ لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية والتأكيد على التعليمات الخاصة بالامتحانات.

ونوه طلب، خلال الاجتماع، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية تعد أمنًا قوميًا يجب على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاح العملية الامتحانية على الوجه الأمثل علمًا بأن المتهاون والمتخاذل في تنفيذ ضوابط وتعليمات الامتحانات لا تهاون معه وسيقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما شدد على الحضور بضرورة تحقيق الانضباط العام بجميع اللجان للقضاء على ظاهرة الغش ومنعها منعًا باتًا بكل أساليبها وطرقها؛ كي يحصد المُجد ثمار جهده ويتحقق المنشود بالشكل الملائم والمشرف لمنطقة المنيا الأزهرية بين بقية المناطق الأزهرية.

وتناول الاجتماع، بيان الوكيل الشرعي والثقافي بأن المنطقة الأزهرية تعلن أهبة الاستعداد لاستقبال الطلاب بماراثون الشهادة الثانوية بمختلف المقار اللجانية البالغة 23 مقر بالإدارات التعليمية

لافتين الانتباه إلى أن المنطقة بقيادتها وجميع العاملين بها يجرون على قدم وساق كل الإجراءات المتممة للعملية الامتحانية على الوجه الأمثل.

ويأتي ذلك من خلال: التأكيد على رؤساء اللجان بكل التعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات وكذا مناقشة الضوابط الخاصة بخطابات الندب في حالة وصول طلبات لدعم اللجان، ضوابط قبول الأعذار وكيفية التعامل معها.

ويتم التواصل مع المنظومة الشرطية البناء لتأمين مقرات اللجان الامتحانية، وكذا مركز توزيع الأسئلة، التواصل مع مديرية الصحة بالمنيا لإمداد اللجان بزائرة صحية أو طبيب لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتعامل مع الطوارئ، إنهاء كل أعمال الصيانة الفورية من شبابيك وأبواب ودورات مياه وعوامل التهوية الجيدة؛ لتيسير عملية التنظيف والتعقيم، آخذين في الاعتبار توفير سبل الراحة والأمن للجميع داخل اللجان.

وأكد طلب؛ ضرورة التشديد على الطلاب والمشاركين باللجان الامتحانية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم اصطحاب الهواتف النقالة أثناء سير اللجان وعدم تبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب مع التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع.

وخلال الاجتماع تناقش الدكتور، أحمد محمد عبد العزيز مسئول مركز توزيع الأسئلة بالمنطقة مع الرؤساء عن ضوابط العمل بمراكز توزيع الأسئلة والإعداد الجيد لها، والتأكد من إحكامها وتأمينها علي أكمل وجه، كي يسير اليوم الامتحاني في انضباط تام دون معوقات.

وفي نهاية الاجتماع أوصت قيادة المنطقة الحضور بأهمية التكاتف والتعاون؛ للعبور بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام إلى بر الأمان، دون رصد أية إعاقات أو حدوث مشاكل، موجهة الحضور بأهمية التصرف والتعامل بحكمة خلال قيادة اللجان.

وأشار إلى تواجد غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تم تشكيلها وإعدادها بشكل جيد؛ لتعمل على مدار اليوم الامتحاني، لاستقبال أي استفسار أو تساؤل يخص سير أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية، وكذلك إلى جاهزية غرفة عزل بكل لجنة؛ لتكون على استعداد تام لاستقبال أية حالة طوارئ.