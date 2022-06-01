خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الأربعاء 1 يونيو 2022
8:15 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
العلاقات المصرية الأفريقية تسيطر على جلسات اليوم الثانى بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
وزيرا الهجرة والإنتاج الحربي يشهدان توقيع عقد اتفاق مع شركة «نالكو مصر»
السيسي يطلع على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة مدبولي إلى الامارات
الاتحاد الأفريقي: مصر تسير في الاتجاه الصحيح.. ونعمل على تعزيز روح الوحدة الأفريقية
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
المفوضية الأوروبية توافق على خطط بولندا الخاصة بمواجهة كورونا
الإمارات تعلن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بجدري القردة
الحكومة اليمنية: استمرار الحصار الحوثي على تعز يقود إلى وضع كارثي
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
لاعب الوداد: اعجبتني الروح الرياضية عند الشناوي بعد مواجهة الأهلي
مروة عيد تحصل على جائزتين مع نيس الفرنسي لكرة اليد
جود بلينجهام لاعب دورتموند الألماني يكشف عن تعرضه لإساءات عنصرية
رأي
فن
الحكاية الشعبية في الموصل.. كتاب جديد في الثقافة الشعبية
8 يونيو.. منصة ديزني تنطلق في مصر والشرق الأوسط بـ 2300 فيلم ومسلسل
استمرار تقديم عرض «هاملت بالمقلوب» على مسرح السلام حتى السبت المقبل
السبت.. فيلم نجمة الصباح في نادي السينما الإفريقية