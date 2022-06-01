الحكاية الشعبية في الموصل.. كتاب جديد في الثقافة الشعبية

8 يونيو.. منصة ديزني تنطلق في مصر والشرق الأوسط بـ 2300 فيلم ومسلسل

استمرار تقديم عرض «هاملت بالمقلوب» على مسرح السلام حتى السبت المقبل