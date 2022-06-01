مصادر: سيتي جروب تشارك في إدارة الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو للزيوت الأساسية



قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية ستكون بين البنوك التي ستقود عملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو للزيوت (لوبريف) الأساسية التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن "لوبريف" تعتزم تنفيذ الطرح العام الأولي لأسهمها خلال النصف الثاني من العام الحالي، مضيفة أن قائمة البنوك المشاركة في إدارة الطرح تضم الفرع السعودي لمجموعة إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني وإس.إن.بي كابيتال. ومن المتوقع وصول حصيلة الطرح العام الأولي إلى مليار دولار.



وستنضم "لوبريف" إلى عدد من الشركات التابعة لمجموعة أرامكو التي تم طرح أسهمها في البورصة، بعد طرح جزء من أسهم أرامكو نفسها في البورصة.



كانت مصادر مطلعة قد ذكرت في منتصف الشهر الماضي إن شركة أرامكو تدرس طرح أسهم شركة أرامكو للتجارة التابعة لها في البورصة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وهو ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم خلال العام الحالي.



ونقلت بلومبرج عن المصادر القول إن أرامكو المملوكة للدولة تتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار، ومنها جولدمان ساكس جروب وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي، لدراسة الطرح المحتمل لأسهم شركة أرامكو للتجارة.



وقالت المصادر إن قيمة أرامكو للتجارة قد تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار. ومن المحتمل أن تبيع أرامكو، التي أصبحت أكبر شركة مسجلة في البورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، 30% من أسهم أرامكو للتجارة.