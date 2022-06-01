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مجموعة كريدي سويس تؤسس شركة تمويل جديدة

كريدي سويس جروب
كريدي سويس جروب
د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 1:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 1:03 ص

أسست مجموعة كريدي سويس جروب المصرفية السويسرية العملاقة شركة جديدة لإدارة عمليات تمويل العملاء الأثرياء في مختلف المناطق والمجالات، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة المصرفية السويسرية إلى تحسين التعاون وإدارة المخاطر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إن مذكرة داخلية اطلعت عليها أكدت تعيين لورانس فلتشر لرئاسة الشركة الجديدة. كما أسست مجموعة كريدي سويس وظيفة جديدة لإدارة المخاطر والتداول، مع التركيز على الإقراض المنظم والمخاطر الإجمالية وتقييم أنشطة التمويل.

وذكرت بلومبرج أن متحدثا باسم كريدي سويس جروب أكد محتوى هذه المذكرة التي وقعها إيف آلين سومهالدر رئيس قطاع منتجات التمويل العالمية في المجموعة السويسرية.

يذكر أن كريدي سويس نفذت عملية تغيير واسعة بين كبار العاملين وأعادة هيكلة وحداتها بعد فضيحة انهيار شركتي أركيجوس كابيتال مانجمنت وجرين سيل كابيتال مما كبدها خسائر بمليارات الدولارات.

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