الناخبون في كوريا الجنوبية يصوتون في الانتخابات المحلية

بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رؤساء البلديات والمحافظين وأعضاء المجالس المحلية وقيادات التعليم الإقليميين في انتخابات محلية على مستوى البلاد يمكن أن تحدد ما إذا كانت حكومة الرئيس يون سوك يول التي تم تنصيبها حديثا يمكنها دفع جدول أعمالها بقوة في سنواتها الأولى.

وتجرى الانتخابات المحلية هذا العام لاختيار مسؤولي 17 بلدية حضرية ومحافظة إقليمية، و226 منصبا قياديا إداريا من المستوى الأدنى، فضلا عن 872 مقعدا في مجالس المقاطعات والمدن الكبرى، و 2988مقعدا في المجالس المحلية ذات المستوى الأدنى، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ويحق لـ 3ر44 مليون ناخب التصويت في الانتخابات،أدلى 13ر9 مليون منهم بأصواتهم بالفعل خلال التصويت المبكر الذي استمر يومين الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة في التصويت المسبق بلغت 62ر20%، وهي أعلى نسبة في أي انتخابات محلية.

وتتوقع اللجنة أن تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في انتخابات الأربعاء 2ر60% المسجلة في الانتخابات المحلية لعام 2018.

وتأتي هذه الانتخابات بعد أقل من شهر من تولي يون منصبه.