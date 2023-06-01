تحسن ثقة قطاع الخدمات المالية في أوكرانيا

أظهر مسح اقتصادي، نشرت نتائجه اليوم الخميس، تحسن ثقة شركات ومؤسسات القطاع المالي بما في ذلك البنوك، وشركات التأمين في أوكرانيا بشدة منذ العام الماضي.

وقال البنك المركزي الأوكراني الذي أجرى المسح، إن نسبة مسئولي الشركات والمؤسسات المالية الذين استطلع رأيهم ويرون أن القطاع يشهد تحسنا كبيرا بلغت 57% مقابل 3% فقط في نوفمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال 3% من المسئولين، إنهم يتوقعون تدهور الأوضاع خلال الشهور الستة المقبلة، في حين كانت النسبة 51% في نوفمبر الماضي.

وتراجعت نسبة المسئولين الذين يرون أن معدل المخاطر في القطاع المالي مرتفع إلى 58% مقابل 83% نوفمبر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الوقت نفسه، ظلت الحرب التي بدأ في فبراير من العام الماضي أكبر تهديد للقطاع المالي، في حين جاء الفساد ومشكلات النظام القضائي في المركز الثاني.

وشمل المسح 22 بنكا و10 شركات تأمين و3 بنوك استثمار خلال الشهر الماضي.

ويأتي إعلان نتائج المسح بعد يوم واحد من إعلان توصل صندوق النقد الدولي وأوكرانيا إلى اتفاق مبدئي لصرف شريحة جديدة قيمتها 900 مليون دولار من القرض المقرر بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن اقتصاد أوكرانيا أظهر مرونة واضحة وتشير التطورات الاقتصادية الأخيرة إلى تعاف تدريجي للاقتصاد الأوكراني خلال العام الحالي، رغم أن الآفاق تظل شديدة الغموض، في ظل حالة عدم اليقين الاستثنائية المرتبطة بالحرب.