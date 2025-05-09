 مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة صوتية على بلدة كفركلا في جنوب لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 9 مايو 2025 12:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة صوتية على بلدة كفركلا في جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 12:19 م | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 12:19 م

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم، قنبلة صوتية على "معمل للحجارة"، في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت "قنبلة صوتية على معمل حجارة، في بلدة كفركلا".

يذكر أنه كان أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوما من الأراضي اللبنانية. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق ولا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

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