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رونالدو يغادر الرياض بعد نهاية الدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 2:49 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 2:49 ص

يغادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات القادمة، وذلك لقضاء إجازته الصيفية بعد نهاية الموسم الرياضي.

وغاب رونالدو عن مواجهة فريقه النصر الأخيرة في الدوري السعودي، أمام فريق الفتح والتي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك بعد حصوله على إجازة من الجهاز الفني.

ويسافر رونالدو وأسرته إلى بلاده البرتغال في الساعات القادمة، على متن طائرة خاصة، وذلك من أجل قضاء العطلة الصيفية، قبل أن ينضم اللاعب لمعسكر منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي القادمة.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب البرتغالي يوم 11 يونيو الجاري، استعدادًا لمباراتي البوسنة وإيسلندا يومي 17 و 20 من الشهر ذاته.


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